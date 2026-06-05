Roma, è il giorno di D’Amico: Gasperini dà il primo diktat al d.s. e mostra i denti all’Inter per Mancini    

L’intervento dei Friedkin con l’Atalanta potrebbe aver liberato il direttore sportivo, che potrà operare con una deroga fino al 30 giugno: intanto il tecnico manda il suo primo messaggio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Alla Roma potrebbe essere finalmente arrivato il giorno di Tony D’Amico: l’intervento di Dan Friedkin con l’Atalanta potrebbe aver liberato il d.s., pronto a iniziare il suo lavoro col club giallorosso grazie a una deroga della Lega Calcio. Intanto Gian Piero Gasperini gli ha già assegnato una prima missione, ma il tecnico ha anche inviato un chiaro messaggio all’Inter, interessata a Gianluca Mancini.

Roma, è il giorno di D’Amico

Tony D’Amico potrebbe finalmente diventare il d.s. della Roma: secondo il Corriere dello Sport, l’intervento di Dan Friedkin, che ha contattato l’Atalanta intenzionata a non lasciare il proprio d.s. se non dietro indennizzo, è risultato decisivo. Non sappiamo se il club giallorosso corrisponderà un rimborso alla Dea, ma nella giornata di oggi la Roma presenterà all’Assemblea di Lega la richiesta di deroga di cui D’Amico ha bisogno per iniziare a lavorare per il club giallorosso. Formalmente, infatti, la stagione 2025/26 è ancora in corso e il d.s. risulterà tesserato per l’Atalanta fino al 30 giugno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il diktat di Gasperini a D’Amico

In quella stessa data scade il settlement agreement tra la Roma e l’Uefa: la deroga della Lega è necessaria perché D’Amico deve mettersi al lavoro il prima possibile per trovare i 60 milioni di plusvalenze che servono al club giallorosso per rientrare nei termini dell’accordo con la federazione europea, evitando nuove sanzioni.

A proposito di ciò, ieri sera Gian Piero Gasperini ha voluto mettere le cose in chiaro col d.s. in arrivo: ok le cessioni, ma soltanto di giocatori non fondamentali per il progetto tecnico di Gasp. “Cessioni illustri? Io vorrei tenerli tutti chiaramente – ha dichiarato Gasperini a Sportmediaset – Poi dopo ci sono anche esigenze di conti, di bilancio, però dovremmo essere bravi a superarle, a capire anche come fare per tenere i giocatori migliori perché su quelli poi si può costruire meglio”. Insomma, D’Amico, con cui Gasp ha lavorato all’Atalanta, arriva alla Roma proprio per elevare la qualità dell’organico giallorosso, non per diminuirla.

Mancini, Gasp ringhia contro l’Inter

Chi secondo Gasperini sicuramente non farà le valigie è Gianluca Mancini. Negli ultimi giorni radiomercato ha riportato un forte interesse dell’Inter nei confronti del difensore della Nazionale, ma secondo il tecnico il tentativo nerazzurro è destinato a fallire. “L’Inter può fare quello che vuole: Mancini non parte, l’ho detto anche a lui”, ha dichiarato Gasp ringhiando contro il club campione d’Italia. Beppe Marotta è avvisato.