Roma, Daniele De Rossi ha scelto la sua nuova squadra

Daniele De Rossi è pronto a sbarcare in America. Secondo quanto riporta Espn, l'ex centrocampista della Roma proseguirà la sua carriera dall'altra parte del mondo, in California: vestirà la maglia dei Los Angeles Fc, club militante nella Major League Soccer, massimo campionato statunitense.

Dopo l'addio ai giallorossi De Rossi è stato accostato a lungo al club argentino Boca Juniors, soprattutto per i suoi contatti con il direttore sportivo degli Xeneizes, Nicolas Burdisso, suo ex compagno di squadra proprio alla Roma. Il diretto interessato era intervenuto sulla questione in conferenza stampa: "Se n'è parlato tanto nei giorni scorsi, Daniele mi ha aperto le sue porte e sarebbe la ciliegina sulla torta. Io lo conosco bene e ho pensato a lui perché stima tanto il Boca, guarda spesso le nostre partite. Qui ci sono chiaramente aspetti che in Cina e in MLS non ci sono".

Ma le ultime indiscrezioni sembrano puntare verso il Paese a stelle e strisce. Il giocatore solo pochi giorni fa era in vacanza con la moglie proprio a Los Angeles. Per Espn la trattativa è ormai chiusa: qualche settimana fa soci di Pallotta del club avevano aperto le porte a De Rossi per un suo trasferimento negli Stati Uniti, invito accettato dalla bandiera giallorossa .

"Grazie ai tifosi della Roma, i miei tifosi – ha scritto de Rossi nella sua lettera d'addio -. Mi permetto oggi di dire miei, perché l'amore che mi avete dato mi ha permesso di continuare ad essere in campo parte di voi. Siete stati la ragione per cui tante volte ho scelto di nuovo questa città. Domani sarà la seicentosedicesima volta in cui io considererò questa scelta, la scelta giusta. Il 26 maggio di qualche anno fa abbiamo vissuto una giornata dopo la quale pensavamo di non poter tornare a sorridere. Lo pensai anche io, finché non vidi il tatuaggio di un tifoso con scritto '27 maggio 2013, eppure il vento soffia ancora'. Non so a chi appartenesse questo tatuaggio, ma so che il vento ricomincerà a soffiare anche da questo 27 maggio".

"Mai come in questi giorni ho sentito il vostro affetto: mi ha travolto e mi ha riempito il cuore. Mai come in questi giorni vi ho visto così uniti per qualcosa. Ora, il regalo più grande che mi potete fare è mettere da parte la rabbia e tutti uniti ricominciare a soffiare per spingere l'unica cosa che ci sta a cuore, la cosa che viene prima di tutto e tutti, la Roma. Nessuno mai vi amerà più di me. Arrivederci", il suo ultimo saluto.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 12:46