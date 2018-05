Roma, De Rossi lancia la sfida alla Juve

Daniele De Rossi al canale tematico giallorosso ha voluto trarre il bilancio della stagione che si è conclusa lo scorso 20 maggio, ma, soprattutto, ha fissato gli obiettivi per il prossimo anno.

“Vogliamo togliere lo Scudetto dal petto dei giocatori della Juventus”: frase chiara e che non si presta a interpretazioni. Il prossimo campionato potrebbe essere l’ultimo di De Rossi con la Roma, visto che il suo contratto scade a giugno del 2019.

“La Juve ha una concentrazione e un'attenzione che noi dobbiamo ancora imparare. Forse è l’unica cosa che ci manca. La prossima stagione dovremo giocare come abbiamo fatto quest’anno. Vogliamo giocarcela con la Juve fino alla fine, magari togliendogli lo Scudetto dal petto. Pallotta? Quando viene sa tutto – rivela il numero 16 giallorosso – e ha per lui gente che lavora quotidianamente con noi. Nel proprio lavoro è diventato il numero 1”.

Il centrocampista campione del Mondo nel 2006 ha esaltato il suo allenatore Eusebio Di Francesco: “Non era facile arrivare e prendere una squadra che aveva fatto il record di punti in un campionato, come ha fatto lui. Abbiamo raggiunto dei traguardi molto importanti con il mister. Una scelta che aveva fatto storcere il naso a qualcuno, alla fine si è rivelata vincente”.

Le possibilità della Roma di vincere lo Scudetto l’anno prossimo passeranno giocoforza dalle prestazioni di Alisson, che ha disputato una grande annata ed è richiesto da numerosi club europei: “Io dicevo: perchè spendere tanti soldi per prendere un altro portiere? Avevamo Szczesny. Invece Alisson è un fenomeno e tiene molto alla Roma”.

Un’ultima battuta sull’amico e idolo Francesco Totti e sulla sua nuova carriera: “Questa stagione è iniziata in realtà il 28 maggio dell’anno scorso. E’ una nuova vita per Francesco, ma anche per i romanisti. La prima stagione senza di lui è stata complicata. Non vederlo più in mezzo al campo con la fascia è stato scioccante per i tifosi e per noi. Lui, nonostante sia un dirigente ora, è rimasto il solito ‘cazzarone’ di una volta”.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 21:30