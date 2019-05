Dopo aver annunciato il suo addio alla Roma (la società non gli ha rinnovato il contratto), De Rossi sta iniziando a guardarsi attorno per trovare una squadra dove poter continuare a giocare, nonostante i 36 anni.

Secondo TMW, il futuro del centrocampista Campione del Mondo 2006 potrebbe essere negli States. L'MLS lo ha sempre affascinato. I New York City sarebbero in pressing su De Rossi (dopo aver avuto in rosa un certo Pirlo).

SPORTAL.IT | 15-05-2019 07:34