La pesante sconfitta interna con la Spal ha rimesso in discussione la panchina di Di Francesco. La sua permanenza alla guida dei giallorossi sarebbe legata alla prossima sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen.

La dirigenza giallorossa starebbe già vagliando alcuni nomi per individuare l'eventuale sostituto di Di Francesco. In pole position ci sarebbero Sousa, ex della Fiorentina, e Donadoni, reduce dall'esperienza al Bologna.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 09:20