Roma, Di Francesco annuncia due defezioni

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco in vista della partita contro il Chievo annuncia due defezioni: "Olsen ha un problema al polpaccio, speriamo di recuperarlo per il Porto. Giocherà Mirante che è rientrato da poco, anche se dietro abbiamo uno come Fuzato che ha grandi prospettive. Manolas invece ci ha provato fino alla fine ad esserci, ma sente ancora fastidio al pube. Per fortuna anche qui abbiamo recuperato Juan Jesus, anche se domani giocherà Marcano".

Avvicendamento De Rossi-Nzonzi: "Di Daniele sono molto contento, è rientrato bene, anche se chiaramente non è nelle condizioni ideali per sostenere più impegni ravvicinati. Il 4-3-3 lo possiamo fare anche con Nzonzi, seppur siano due giocatori diversi lui e De Rossi. Sono due equilibratori di centrocampo, anche se più dei moduli per me contano gli atteggiamenti".

SPORTAL.IT | 07-02-2019 14:30