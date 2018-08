Roma, Di Francesco s'infuria e finisce sotto i ferri

Un punto, che ne vale quasi tre per come si era messa la partita nonostante il vantaggio-lampo, e un paio di disavventure terminate con il lieto fine. Il lunedì sera della Roma è stato di sicuro emozionante: la rimonta contro l’Atalanta, suggellata dal gol di Manolas, ha fatto tornare indietro di quattro mesi e a quella rete, certo di valore ben diverso, che il greco realizzò al Barcellona spedendo i giallorossi in semifinale di Champions. Quel giorno in campo c’erano anche Alessandro Florenzi, che contro la Dea ha tremato ancora per il proprio ginocchio (solo una distorsione) e Kevin Strootman, convitato di pietra invece lunedì sera, quando l’olandese era già a Marsiglia e i tifosi si interrogavano sui perché di una cessione sulla quale ha glissato mister Di Francesco. Il tecnico abruzzese sarà chiamato a fare di necessità virtù, sfruttando la gioventù di Cristante e Pellegrini, usciti però bocciati dal primo tempo contro l’Atalanta: l’ingresso di N’Zonzi e di Kluivert, con il passaggio al doppio mediano, il francese più De Rossi, ha liberato la fase offensiva e, complice pure la forza della disperazione, è arrivato il risultato.

Insomma, il volto tattico della Roma 2018-2019 è ancora tutto da scrivere e per farlo servirà il sangue freddo che non manca a Di Francesco, ma che gli alti e bassi della sua squadra rischiano di fargli perdere. Sì, perché martedì mattina il tecnico abruzzese si è ritrovato a Villa Stuart dopo una notte di forti dolori alla mano, conseguenza del forte pugno liberatorio scagliato contro la panchina proprio dopo la rete del 3-3 di Manolas. In quel gesto Di Francesco ha racchiuso la soddisfazione per il pericolo scampato, ma anche l’incredulità per aver visto i suoi sparire dal campo dopo il vantaggio-lampo di Pastore. “Dopo il gol siamo spariti – aveva detto Di Francesco a fine partita a ‘Sky Sport’ – Potendo avrei dovuto cambiare sette giocatori all’intervallo, poi ci siamo sistemati, ma nel finale dopo il 3-3 ci siamo allungati ancora e per poco non andavamo ancora sotto. E questo non mi sta bene, il primo tempo è stato troppo brutto per essere vero”.

Fatto sta che quello che sembrava solo un colpo si è trasformato nella frattura del quinto metacarpo della mano sinistra, che ha richiesto l’intervento chirurgico nella mattinata di martedì. Tutto a posto e il tecnico ha potuto dirigere il primo allenamento del pomeriggio verso l’anticipo di venerdì contro il Milan a San Siro. Dove Dzeko e compagni saranno pregati di avere pietà almeno della mano destra del mister…

SPORTAL.IT | 28-08-2018 13:10