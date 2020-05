Roma: Diawara fissa l'obiettivo

Alle frequenze di Roma Radio Diawara ha fissato l'obiettivo del club giallorosso: "Veniamo da un lungo periodo di stop, ci siamo allenati a casa. Servirà la forza per ricominciare e andare a mille per centrare il nostro obiettivo. Speriamo di tornare in campo, se si gioca il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro".

"Quando sono arrivato alla Roma non avevo continuità di gioco – ha continuato -, mi ero fatto anche male. Sono andato in Coppa d'Africa, mi ha aiutato molto e sono tornato anche prima per iniziare a lavorare con i compagni. Non era semplice entrare subito nei meccanismi della squadra, ho aspettato il momento sapendo che quando avrei trovato continuità non avrei deluso i tifosi romanisti ed è stato così".

Chiosa poi sull'impatto del Coronavirus in Africa: "Il virus ha colpito anche la Guinea, ma la situazione al momento sembra sotto controllo. Ho sentito mio padre e le mie sorelle, mi dicono che la situazione si sta risolvendo piano piano. Ci sono meno casi rispetto all'Italia, ma il virus ci ha comunque colpito, però è sotto controllo".

SPORTAL.IT | 12-05-2020 15:11