Virgilio Sport
CALCIO

La Roma dice no pure a Messi, trasferta in Argentina vietata a Dybala e Molina: Gasperini pensa al Como

I due argentini resteranno a Trigoria e non voleranno in Sudamerica per la sfida contro il Benin del 6 ottobre, col saluto alla Pulce. La società: motivi sportivi e logistici.

3 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Pugno di ferro di Gian Piero Gasperini e festa ‘negata’ a Lionel Messi. La Roma riparte dopo quattro giorni di pausa e guarda già al prossimo appuntamento di campionato: l’11 ottobre, al Sinigaglia, c’è il Como e il tecnico giallorosso vuole avere a disposizione più uomini possibile. Per questo il club ha deciso di non concedere a Paulo Dybala e Nahuel Molina la partenza per l’Argentina, dove il 6 ottobre l’Albiceleste affronterà il Benin in una serata speciale dedicata all’addio del numero 10 argentino.

Dybala e Molina restano a Trigoria

La scelta della Roma arriva nonostante il peso simbolico dell’appuntamento per i due argentini, entrambi campioni del mondo nel 2022 insieme a Messi. Il club ha spiegato ufficialmente la propria posizione in un comunicato, riconoscendo “il valore dell’appuntamento per i due calciatori legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022″.

La decisione, però, è stata presa soprattutto pensando alle esigenze della squadra. Nella nota diffusa dalla società si parla infatti di “motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali”. Dybala e Molina resteranno dunque a Roma per lavorare a Trigoria e preparare la trasferta di Como.

Il saluto negato a Messi

La Roma ha comunque voluto sottolineare il proprio rispetto per una serata destinata a entrare nella storia del calcio argentino. Il club “esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale per la gara d’addio“.

Per Dybala e Molina niente viaggio, dunque. La loro priorità sarà recuperare energie e condizione in vista della ripresa del campionato, mentre gli altri argentini convocati dovranno affrontare il rientro dopo gli impegni con la Nazionale.

Gli altri nazionali e gli infortunati

A Trigoria saranno infatti Balerdi, Soulé e Castro gli ultimi a fare ritorno alla base. Gasperini, invece, potrà riabbracciare prima Wesley, Bryan Cristante e Donyell Malen, rimasti a Roma dopo aver rinunciato alle rispettive convocazioni.

I tre, però, oggi non hanno ancora lavorato con il gruppo. Nei giorni scorsi sono stati sottoposti a terapie: Wesley sta smaltendo un risentimento muscolare alla coscia, Cristante deve fare i conti con una lombalgia, mentre Malen è alle prese con un fastidio al ginocchio. L’obiettivo è riportarli progressivamente in gruppo nei prossimi giorni.

Clicca qui per le ultime news sulla Roma

La Roma dice no pure a Messi, trasferta in Argentina vietata a Dybala e Molina: Gasperini pensa al Como Roma, che tracollo col Brighton: Gasp nel baratro se la prende con i suoi cambiando tutti GETTY

Leggi anche:

Vivai Bellomo

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio