Roma divisa, Ranieri vs Gasperini: tu da che parte stai?

Acque agitate alla Roma dove mister Gasp e sir Ranieri si lanciano reciproche accuse neanche troppo velate. Cosa ne pensi?

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

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Ne resterà uno solo, a Roma. Non siamo al Colosseo, ma quasi. Non è una disputa tra gladiatori ma poco ci manca. Tra Gasperini e Ranieri la sottile guerra fredda è diventato un remake del Grande Fratello: entrambi in nomination per il popolo giallorosso, insieme non possono più stare. L’ultima conferenza del tecnico, che oggi ha scosso le coscienze dei tifosi mostrando il suo lato umano, piangendo in diretta a fine conferenza e quasi implorando l’assoluzione da ogni male (“non sono una brutta persona”) ha acuito il divario con Sir Claudio che, a dispetto del suo tradizionale british style e della sua signorilità manifestata in lustri e lustri di onorata carriera, prima della gara col Pisa aveva spiazzato tutti con un attacco diretto al tecnico in diretta su Dazn.

Ranieri contro Gasperini

E’ l’advisor senior che ha spostato la querelle dal fronte privato a quello pubblico. Ha esposto i panni sporchi al mondo giallorosso, evidentemente incapace di lavarli in casa, ma ha commesso un autogol agli occhi della maggioranza dei tifosi. Quel Gasperini troppo spesso lamentoso e irritante negli anni bergamaschi era stato adottato subito da Roma che in questo tecnico piemontese un po’ ruvido ma efficace aveva intravisto le stimmate del maestro di calcio, come effettivamente è stato all’Atalanta.

La difesa di Gasp

Gasperini si è difeso due volte: prima a caldo, dopo il successo col Pisa, provando a smorzare i toni della polemica e a contenerla in una normale dialettica che capita in ogni club, poi oggi si è detto sorpreso dell’uscita di Ranieri, ha esposto per filo e per segno i problemi sul mercato, con lo staff medico e le differenze con la “sua” Atalanta, lasciando ad ambiente, stampa e tifosi capire da che parte stare.

Il plebiscito sul web

La risposta sui social non si è fatta attendere: se già fino a ieri la maggioranza dei tifosi si era schierata a favore dell’allenatore ora Gasperini ha acquistato ancora più consensi. Si aspetta il verdetto dei Friedkin perché appare chiaro che tutti e due non possono rimanere a Roma ma voi chi terreste tra Ranieri e Gasp?

Lo sfogo di Gasperini in conferenza stampa