Roma, rottura totale tra Ranieri e Gasperini: arriva l’ultimatum ai Friedkin. Anche Massara verso l’addio

Tra Ranieri e Gasperini è calato il gelo, i due non si parlano e non proseguiranno assieme alla Roma: aut aut ai Friedkin, dovranno scegliere chi tenersi. In bilico pure Massara

La distanza tra Gasperini e Ranieri appare incolmabile. Tra i due è calato il gelo, continuare insieme sembra impossibile. Ultimatum ai Friedkin. Uno dei due è di troppo, ma chi? Ad oggi è Ranieri il più vicino all’addio, in bilico pure il futuro del ds Massara.

Ranieri-Gasperini, frattura insanabile

Dal rispetto all’indifferenza, dall’essersi scelti al gelo calato di colpo, figlio di incomprensioni e di dichiarazioni fredde, che ancora rimbombano a distanza di settimane. La divergenza di vedute si è trasformata in una distanza che, ad oggi, appare incolmabile, in una frattura insanabile.

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Gasperini e Ranieri sono ai ferri corti, impossibile continuare insieme, uno dei due è di troppo, a tal punto che ai Friedkin sarebbe stato chiesto di scegliere, e in fretta, su chi puntare: sull’allenatore, scelto proprio da Ranieri per ricostruire una Roma vincente, o sul senior advisor.

I due non si parlano, il clima è tesissimo a Trigoria e pure la squadra ne sta risentendo, nel momento più delicato e importante della stagione, con la corsa alla qualificazione in Champions League entrata ormai nel vivo. Ranieri, scrive il Corriere dello Sport, avrebbe valutato l’ipotesi di dimettersi, con l’obiettivo di favorire una decisione rapida e definitiva da parte della proprietà.

La genesi della guerra fredda

Ranieri si è sentito colpito dalle critiche al mercato inviate da Gasperini dopo il 5-2 incassato dall’Inter, arrivando a rispondere a muso duro, davanti ai microfoni, difendendo il suo operato, rispendendo al mittente quanto affermato dall’allenatore, che sarebbe stato ascoltato e accontentato acquistando i giocatori richiesti, come Wesley o Malen.

A sua volta Gasperini si è sentito colpito dalla frase pronunciata da Ranieri, che lo ha definito quarta scelta per la panchina della Roma. Attacchi frontali, a mezzo stampa, ai quali i due non si sono affatto sottratti, mettendo a rischio il futuro di entrambi alla Roma, favorendo tensioni anche nello spogliatoio, con i calciatori interessati all’evoluzione del muro contro muro.

La scelta dei Friedkin, Massara in bilico

I Friedkin si ritrovano a dover gestire una patata bollentissima, una situazione complessa. Per la proprietà Gasperini e Ranieri sono entrambi fondamentali per il futuro della Roma, ma l’opera di mediazione potrebbe non portare a risultati soddisfacenti. Tanto che pure il ds Massara sarebbe rientrato nell’aut aut imposto da Ranieri alla proprietà.

Il dirigente gode della fiducia di Ranieri, ma con Gasperini il rapporto è sempre stato ai minimi termini. E dopo le dichiarazioni del tecnico, che hanno colpito le strategie giallorosse sul mercato, s’è fatto ancora più teso, praticamente inesistente. Dunque, se i Friedkin dovessero puntare su Gasperini, Ranieri e pure Massara si farebbero da parte.

In caso contrario il senior advisor e il direttore sportivo rimarrebbero al loro posto e si andrebbe alla ricerca di un altro allenatore, per costruire l’ennesimo progetto sportivo. Ma ne varrebbe la pena considerato il lungo accordo sottoscritto con l’ex Atalanta appena un’estate fa? Intanto i tifosi giallorossi sono pronti a mettersi nuovamente l’anima in pace e a vivere altri tormenti dopo le separazioni da Mourinho e De Rossi.