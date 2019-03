Roma-Donadoni, l'allenatore mette dei paletti

Dopo Paulo Sousa, che ha fatto sapere alla Roma di non essere interessato a un incarico fino al termine della stagione, anche Roberto Donadoni dice no all’ipotesi di fare il traghettatore sulla panchina dei giallorossi in crisi di risultati.

Intervistato dall’Ansa, l’ex allenatore del Bologna ha smentito la notizia dei contatti con la proprietà della Roma: "Sono onorato di essere accostato alla Roma ma, contrariamente a quanto leggo dagli Stati Uniti, non ho avuto nessun contatto col club giallorosso. E' una informazione che non corrisponde al vero".

“In ogni caso – ha concluso l'ex ala del Milan – pur essendo onorato dell'accostamento per il mio modo di lavorare non sarei disponibile ad un incarico di breve termine".

SPORTAL.IT | 07-03-2019 17:30