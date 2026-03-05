Roma, doppia beffa: Dybala si ferma di nuovo e il Siviglia provoca sui social, tifosi scatenati

Ennesimo infortunio per l’argentino che salterà la gara col Genoa, intanto sul web i romanisti si ribellano al post degli andalusi che prende in giro i giallorossi per l’Europa League 2022/23

La Roma perde di nuovo Paulo Dybala: l’attaccante ha subito un nuovo infortunio in allenamento ed è in dubbio per la gara col Genoa. Intanto sui social scoppia la ribellione dei tifosi romanisti per la provocazione del Siviglia, che in un suo post ha preso in giro i giallorossi per la sconfitta nella finale di Europa League 2022/23.

Roma, nuovo stop per Dybala

Giornata storta per la Roma, che nell’allenamento di oggi ha assistito all’ennesimo infortunio stagionale di Paulo Dybala. L’attaccante ha infatti dovuto interrompere la sessione mattutina con i compagni di squadra a causa di un dolore al ginocchio: si teme che si tratti del riemergere di quello stesso problema che ha tenuto la Joya lontano dal campo prima del match con la Juventus.

Domenica scorsa contro i bianconeri Dybala era tornato in panchina dopo aver saltato tutte e quattro le gare disputate dalla Roma nel mese di febbraio, ovvero i match contro Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese.

Tour de force senza Dybala?

Delle condizioni di Dybala si saprà di più nelle prossime ore, di sicuro è improbabile un impiego dell’argentino nel prossimo match della squadra di Gian Piero Gasperini, in programma domenica contro il Genoa. Gli esami clinici diranno di più riguardo ai tempi di recupero: di sicuro l’infortunio di Dybala arriva in un momento delicato, con la Roma impegnata nella rincorsa alla qualificazione in Champions League e nella fase a eliminazione diretta di Europa League: tra il Genoa e la sosta per i playoff mondiali i giallorossi dovranno affrontare l’andata degli ottavi di coppa col Bologna (il 12 marzo), il Como al Sinigaglia (15 marzo), il ritorno col Bologna (19 marzo) e la partita col Lecce all’Olimpico (22 marzo).

La provocazione del Siviglia

Al danno legato allo stop di Dybala si è poi aggiunta anche la beffa firmata Siviglia. Il club andaluso ha infatti condiviso sui propri social un post della Uefa che ricordava la vittoria sulla Roma ai rigori nella finale di Europa League della stagione 2022/23: nel farlo, però, il Siviglia non ha adottato esattamente un approccio all’insegna della sportività e dell’eleganza. La foto dell’allora centravanti En-Nesyri che bacia la coppa è infatti accompagnata da una vera e propria provocazione nei confronti del mondo giallorosso: “Dall’Admin a tutti i tifosi della Roma nei commenti”.

L’assedio social dei tifosi romanisti

Chiamati in causa, i romanisti non si sono fatti pregare: gli account del Siviglia sono stati rapidamente assediati da critiche, insulti e anche meme che ricordano come il risultato di quella finale sia stato determinato anche dalla prestazione decisamente sotto tono dell’arbitro Taylor, preso per settimane di mira dai tifosi della Roma. “Ho aggiustato la foto”, scrive Elad postando l’immagine di En-Nesyri modificata dall’intelligenza artificiale: qui l’attaccante bacia Taylor invece della coppa. “Avete rubato una coppa, ma magari quest’anno sparite”, aggiunge Lollo alludendo alla difficile stagione nella Liga degli andalusi, attualmente al 13° posto a +6 dalla zona retrocessione. “Bello vive de ricordi, speriamo che il prossimo anno vivrete dei ricordi della Liga, visto che probabilmente retrocederete”, insiste Luca. “Questo post la dice lunga sulla vostra dimensione come club”, ammonisce RomaCrew.