Roma, Dovbyk separato in casa: Gasperini lo boccia, il mercato tace, i tifosi accusano l'allenatore

L'attaccante ha giocato solo 33' minuti in tre giornate, secondo il tecnico ex Atalanta non è pronto nonostante i guai fisici di Dybala: a gennaio può partire, si spera in altre offerte da Newcastle o Villarreal

Gasperini è fatto così, prendere o lasciare: non sono molti gli allenatori che spiattellano il proprio pensiero davanti a microfoni e telecamere (una volta si sarebbe detto taccuini…). Anche a costo di delegittimare completamente un calciatore o un dirigente.

Roma, Gasperini scarica Dovbyk

Le parole del tecnico della Roma dopo la partita persa contro il Torino a proposito di Artem Dovbyk non si prestano a interpretazioni: Non ho mai avuto intenzione di farlo entrare oggi, voglio vederlo in attivo in allenamento, dinamico e convinto. Quando sarà così lo ripresenteremo. Insieme a Ferguson? Vediamo. Ci può stare. Non è la soluzione ideale per me”. D’altronde il classico 3-4-3 del tecnico ex Atalanta parla chiaro, una punta di ruolo e due giocatori a supporto.

Dovbyk-Roma, feeling mai nato

La scorsa stagione, la prima con la Roma, l’attaccante ucraino ha messo a segno complessivamente 17 gol: 12 in Serie A, due in Europa League e tre in Coppa Italia. Nonostante questo però l’ex Girona non ha mai trovato piena sintonia con l’ambiente giallorosso, nemmeno sotto la gestione Ranieri. Tutti si aspettavano di più, in termini di prestazioni e reti, dall’ex capocannoniere della Liga spagnola, che infatti quest’anno sta giocando pochissimo.

La stagione di Dovbyk

Contro Bologna e Pisa è entrato a gara in corso, collezionando appena 33 minuti totali nei quali non è mai riuscito a lasciare il segno, sbagliando anche un gol nella trasferta toscana. Gasperini gli ha preferito Ferguson e contro il Torino Dybala, schierandolo come falso nueve, e non l’ha inserito nemmeno dopo l’infortunio dell’argentino. Il tecnico giallorosso non lo apprezza, non lo vede, in poche parole non sa che farsene.

Dovbyk-Gimenez, scambio sfumato

D’altronde non è un caso se nelle ultime ore del calciomercato estivo Dovbyk sia stato a un passo dal lasciare la Roma: lo scambio con il Milan, che avrebbe potuto portare Gimenez in giallorosso, non si è però mai concretizzato perché il messicano ha fatto pesare la sua volontà di restare a Milano. Ma la bocciatura a Roma è stata netta: Dovbyk è sul mercato, ed a gennaio potrebbe lasciare i giallorossi. In estate Villarreal e Newcastle ci avevano provato, ma il club di Trigoria non aveva accettato le offerte, ritenendole insufficienti. Tra pochi mesi le trattative potrebbero riprendere.

Roma, Gasp nel mirino dei tifosi

I tifosi però, pur ammettendo le difficoltà del giocatore, non sono del tutto convinti del modus operandi del tecnico, come Gino: “Pessima gestione però…. siamo contati in attacco…nn possiamo fare mercato tra gennaio e giugno prossimo…. è rimasto e allora va recuperato nel miglior modo possibile”. E Giovanni la vede allo stesso modo: “Bisogna trovare il modo di inserirlo altrimenti fai male a te stessa Roma, altrimenti lo vendevi”. E Francesco: “Gasp il brucia calciatori“. Franco allo stesso modo: “Siccome e in squadra con la Roma lo stimolerei il giocatore x fare bene….quella cosa migliore x recuperarlo E sono sicuro che farà bene”.