Roma, Dybala-Boca Juniors sempre più vicini: chi c'è dietro il vero motivo del ritorno in Argentina

Secondo i media sudamericani il giocatore della Roma sarebbe pronto a tornare in patria con la "benedizione" della moglie Oriana che condurrà uno show televisivo a Buenos Aires

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L’avventura di Dybala alla Roma e in generale in Italia potrebbe essere ai titoli di coda. Arrivato a Palermo nel 2012, passato attraverso 89 presenze in rosanero, 210 con la Juventus e 94 (fino ad ora) con i giallorossi, il rientro in Argentina sarebbe prossimo.

Dybala verso il Boca Juniors

Questa mattina Olè ha aperto proprio con Dybala: secondo il principale quotidiano sportivo argentino, il rientro in patria del numero 21 della Roma appare sempre più concreto. Tutti gli indizi fanno pensare che il Boca Juniors sarà il suo prossimo club, una volta terminato il contratto con la Roma in scadenza il prossimo 30 giugno. Nel mentre, l’ennesimo infortunio potrebbe tenerlo lontano dal campo fino a fine aprile, limitandone l’impiego alle ultime gare di campionato. Ma ormai Dybala appare sempre più fuori dal progetto tecnico di Gasperini.

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Roma-Dybala, rinnovo lontano

Dopo vari tentativi negli ultimi mesi, il rientro di Dybala in Argentina non è più soltanto una suggestione, ma sta diventando un’ipotesi concreta. “Olé” titola addirittura “Joya Libertadores”, accendendo l’entusiasmo dei tifosi del Boca Juniors, desiderosi di tornare a vincere una coppa già conquistata sei volte nella loro storia. Il club argentino punta sul sì del giocatore, mentre il rinnovo con la Roma appare sempre più lontano.

Dybala, Paredes e Riquelme al lavoro

Paredes, amico fraterno, lo accoglierebbe a braccia aperte al Boca, e Riquelme starebbe continuando a lavorare per portare a compimento la trattativa. Resta però da risolvere la questione legata all’ingaggio: Dybala dovrebbe ridurre i 6 milioni attualmente percepiti in Italia.

Dybala, l’Argentina e la famiglia

Ma non sono soltanto le questioni tecniche al centro del discorso: alla base del ritorno di Dybala in Argentina ci sarebbero soprattutto motivi familiari. Dybala potrebbe infatti avvicinarsi ai genitori e di soddisfare anche il desiderio della moglie, Oriana Sabatini, che non ha mai nascosto la volontà di rientrare in patria.

Oriana Sabatini e la tv argentina

A ciò si aggiunge la nascita della primogenita Gia, che potrebbe avere un peso nella decisione. A rafforzare questa ipotesi contribuisce inoltre un annuncio social della cantante, che ha rivelato la sua partecipazione a un adattamento del programma americano “True Crime”. Si tratta di un format che parlerà dei principali casi di cronaca nera della storia argentina, in onda sul canale “Olga” che lo ha già svelato ufficialmente nella sua programmazione. Un indizio ulteriore che allontana Dybala dall’Italia.