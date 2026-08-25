Roma, Dybala e il fantasma infortuni che non spaventa Gasperini: cosa è cambiato e perché il tecnico è ottimista

La grande paura del popolo giallorosso è che lo straordinario stato di forma della Joya possa essere intaccata dai problemi fisici: l’allenatore non la pensa così

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Paulo Dybala ha illuminato il gioco della Roma e fatto felice Donyell Malen con 3 assist nella gara d’esordio in campionato contro la Fiorentina, ma sulla Joya aleggia il fantasma degli infortuni, il vero grande problema da quando l’argentino indossa la maglia giallorossa. Gian Piero Gasperini, però, ritiene che quest’annata sarà diversa: cosa spinge il tecnico ad essere così ottimista?

Roma, Dybala super e il fantasma infortuni

Mentre il vero tifoso della Roma osservava Paulo Dybala squassare la difesa della Fiorentina con il suo inventario di finte, dribbling, accelerazioni e passaggi geniali, nella sua mente un dubbio s’è inevitabilmente fatto largo: “che goduria questa Joya, ma quanto durerà?”. Già, perché da quando veste la maglia giallorossa – ma anche nelle ultime annate alla Juventus – Dybala è stato accompagnato da una lunga serie di infortuni e problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Solo nella scorsa stagione, ad esempio, l’argentino ha saltato 21 partite tra problemi muscolari e infortunio al ginocchio.

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Dybala, l’ottimismo di Gasperini

A rassicurare il tifoso romanista è arrivato a fine partita Gian Piero Gasperini, che in tv ha fatto sfoggio di un insolito ottimismo riguardo alle condizioni di Dybala. Secondo il tecnico della Roma, infatti, la Joya “non ha i muscoli di seta”, anzi è dotato di una grande resistenza. “L’anno scorso è stato molto sfortunato”, ha poi aggiunto Gasp, ricordando come i problemi della Joya fossero legati a episodi particolari: “Un infortunio è arrivato calciando un rigore, un altro calciando una punizione – ha dichiarato il tecnico giallorosso – Una cosa più unica che rara”.

Dybala e l’intervento al ginocchio

Ma Gasperini ha ragione ad essere così positivo su Dybala? L’ottimismo dell’allenatore della Roma nasce probabilmente proprio dalla tipologia di infortunio patito dall’argentino nella scorsa annata, la prima di Gasp nella Capitale. È vero infatti che nella stagione 2025/26 Dybala ha saltato 21 partite, ma soltanto 7 a causa di problemi muscolari, l’ultimo dei quali a novembre.

Successivamente Dybala non ha accusato guai di quel tipo, mentre in primavera ha dovuto arrendersi all’infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Un problema che però l’argentino dovrebbe aver definitivamente risolto con l’intervento chiurgico effettuato lo scorso marzo dal professor Pier Paolo Mariani a Villa Stuart. Tornato in campo il 25 aprile, Dybala ha poi chiuso la stagione in crescendo, con 4 assist nelle ultime 3 partite che hanno spinto la Roma al 3° posto e alla qualificazione in Champions League.

Gestire Dybala: cosa è cambiato nella Roma

Ora Dybala ha ripreso la sua storia con la Roma proprio dove l’aveva lasciata. La sua condizione è strepitosa, le gambe girano e al momento – come chiarito da Gasperini – non c’è nulla che faccia pensare a un possibile stop. A far dormire sonni tranquilli a Gasp, inoltre, c’è anche il mercato firmato dal d.s. Tony D’Amico, che dopo Rodrigo Mora è determinato a portare in giallorosso un altro giocatore offensivo in grado di allargare il numero di soluzioni sulla trequarti: Gasperini sa dunque che ci sono tutte le premesse per gestire al meglio Dybala e godersi il suo talento fino in fondo, senza intoppi.