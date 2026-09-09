Roma, Dybala intoccabile per Gasperini: il traguardo col Fenerbahce di Lukaku e Greenwood racconta la rinascita della Joya

Il tecnico ha intenzione di schierare l’argentino da titolare anche nella gara di debutto in Champions League: per l’attaccante un tour de force che non affrontava da tempo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Paulo Dybala non può mancare nella serata che segna il ritorno della Roma in Champions League: questa l’idea di Gian Piero Gasperini, intenzionato a confermare l’argentino domani contro il Fenerbahce, nell’esordio stagionale dei giallorossi nella massima competizione europea. Contro la squadra di Romelu Lukaku e Mason Greenwood la Joya eguaglierà un traguardo che non raggiungeva da tempo.

La Roma torna in Champions con Dybala

La Champions League, finalmente. Sette anni dopo l’eliminazione negli ottavi di finale contro il Porto, la Roma si prepara a tornare sul palcoscenico più prestigioso del calcio internazionale con la trasferta di Istanbul, in casa del Fenerbahce. Una partita non determinante per il cammino della squadra di Gian Piero Gasperini – la phase league ne prevede altre 7 – ma sicuramente importante. Ecco perché il tecnico di Grugliasco non ha intenzione di rinunciare a Paulo Dybala: dopo le tre presenze in campionato, l’argentino sarà titolare anche domani contro i turchi.

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Roma, Dybala l’uomo della Champions

E la presenza dal 1’ della Joya non va affatto accolta come un fatto scontato, considerati i continui infortuni che hanno tormentato Dybala nelle ultime stagioni, costringendolo spesso a un riposo forzato o comunque a una gestione accorta delle sue energie. Situazioni che ormai fanno parte del passato per Gasperini: Dybala sta bene, è in gran forma e con lui la Roma ha una marcia in più. Perché allora rinunciarvi in Champions, competizione che l’argentino conosce meglio di tutti nello spogliatoio giallorosso grazie alle sue 53 presenze condite da 18 gol e 4 assist?

Dybala e il traguardo col Fenerbahce

La titolarità in casa del Fenerbahce conferma dunque la rinascita anche atletica di Dybala sotto la gestione Gasperini. Un dato, in particolare, fotografa la svolta compiuta quest’anno dall’argentino: a Istanbul la Joya giocherà la sua 4a partita da titolare in poco più di tre settimane, una striscia che non si verificava da quasi un anno. Per ritrovare 4 gare di fila giocate da Dybala dal 1’, di cui una in un turno infrasettimanale, bisogna risalire all’autunno 2025: dal 18 al 29 ottobre la Joya fu schierato titolare contro Inter, Viktoria Plzen, Sassuolo e Parma. Poi arrivò anche la 5a gara consecutiva dal 1’, contro il Milan (il 2 novembre), che precedette però uno stop di quasi un mese per un infortunio al bicipite femorale.

Roma, Dybala contro Lukaku e Greenwood

In campo Dybala ritroverà Romelu Lukaku, ex compagno di squadra in giallorosso insieme al quale realizzò complessivamente 37 gol e 14 assist in 54 partite nella stagione 2023/24. Ma il Fenerbahce è anche la squadra di Mason Greenwood, il sogno infranto del mercato estivo della Roma: l’inglese è partito a razzo nella sua nuova avventura in Turchia, collezionando già 4 gol e 2 assist in 10 presenze. Imporsi a Istanbul rappresenterebbe anche una piccola rinvincita nei suoi confronti, con la Roma che instillerebbe nella testa di Greenwood il dubbio di aver fatto la scelta sbagliata per la sua carriera.