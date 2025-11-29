Roma, Dybala tentato da Mourinho, per Totti non è un centravanti

Indiscrezioni dal Portogallo vogliono la Joya nel mirino delle Aquile. Intanto c'è chi prova a definirne il ruolo, con un consiglio per Gasperini

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Per ora è solo un’indiscrezione ma nel corso delle settimane potrebbe diventare qualcosa in più. Il Benfica è sulle tracce di Paulo Dybala. José Mourinho vorrebbe alzare il tasso tecnico della squadra con un uomo di qualità ed esperienza come la Joya. Più volte nel corso del tempo, l’ex juventino è stato vicino all’addio alla Roma salvo poi decidere di rimanere sempre nella capitale. Sul suo ruolo si è espresso Francesco Totti che ha spiegato a Gasperini dove sarebbe preferibile vedere il numero 21 in campo.

Di nuovo insieme? La coppia può riformarsi

La coppia si riforma? Dipendesse solamente da José Mourinho anche subito. Il vate di Setubal ha individuato in Paulo Dybala il rinforzo ideale per la cavalcata scudetto del suo Benfica. Un vantaggio il portoghese lo tiene: il numero 21 della Roma ha un contratto che scade nel prossimo giugno e al momento non si parla di rinnovo. L’affare non sarebbe comunque semplice, anche perché i giallorossi pretenderebbero un indennizzo vicino alla doppia cifra per liberarsi anticipatamente del proprio talento. E c’è inoltre la questione ingaggio che non sarebbe affatto di secondo piano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La volontà di Dybala: restare in Europa

Di certo c’è che Dybala vorrebbe continuare a giocare in Europa ancora per qualche anno. Se la Roma si dovesse raffreddare nei suoi confronti, il campionato portoghese potrebbe essere una valida alternativa. Nei mesi scorsi c’era stata la suggestione Boca Juniors, sempre affascinante per un argentino ma non prioritaria in questo momento per la Joya. I continui problemi fisici sono un aspetto da tenere in considerazione, anche se non ha affievolito la voglia di calcio e la passione per questo sport da parte della Joya.

Totti respinge il paragone: “Siamo giocatori diversi”

A proposito di classe e colori giallorossi, a toccare l’argomento Dybala ci ha pensato Francesco Totti. Il fu Pupone ha parlato nel corso del nuovo programma targato DAZN “Legends Road”. Ebbene, secondo l’ex numero 10 ci sarebbe un vero e proprio equivoco sul reale ruolo dell’attaccante argentino, che non potrebbe fare la prima punta. “Non ha le caratteristiche, gli manca il fisico”. Nessuna possibilità di fare paragoni col suo percorso che da trequartista lo portò a fare il centravanti: “Al di là dell’aspetto tecnico, siamo due giocatori diversi”.