Roma, Dybala spiazza anche Gasperini: la risposta alla Joya e lo scenario. Il retroscena sul rigore

La Joya spaventa la Roma: “Il derby sarà la mia ultima partita”. Gasperini elogia la squadra e svela il retroscena del rigore di Malen.

E’ tornato a giocare 90′ (più infinito recupero), è stato tra i migliori in campo ma il futuro di Paulo Dybala sembra lontano da Roma. L’argentino, protagonista nella gara colParma con giocate decisive e assist, ha infatti lanciato un messaggio che ha gelato l’ambiente giallorosso e colto di sorpresa anche il tecnico Gasperini

Rinnovo fermo con i giallorossi, il Boca osserva

E’ stato tra i migliori nella gara Parma-Roma, Dybala si è reso decisivo in più occasioni e ha siglato un assist ma al termine della gara ha lanciato un messaggio d’addio al popolo giallorosso: “Quella contro la Lazio sarà probabilmente la mia ultima partita all’Olimpico con la maglia della Roma”.

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Ha aggiunto poi Dybala: “La società non mi ha contattato per il rinnovo. Vorrei sapere anche io cosa mi riserva il futuro, il contratto dice che smetto con la Roma dopo le prossime due partite”.

Al momento i dialoghi tra il club e l’entourage del giocatore restano bloccati. Dybala avrebbe anche manifestato la volontà di restare nella capitale, accettando una riduzione dell’ingaggio, ma dalla società non sono ancora arrivati segnali concreti. Nel frattempo il Boca Juniors continua a monitorare la situazione, sperando di riportare il fantasista in Argentina. Quella della Joya è stata anche una mezza provocazione. Come per dire: sbrigatevi, io vorrei restare.

Gasperini esalta la reazione della squadra

Nel dopogara Parma-Roma, oltre a Cuesta che ha criticato Chiffi, anche Gian Piero Gasperini ha commentato la sfida: “Mi sono divertito solo alla fine – ride il tecnico -. È successo di tutto ma penso la gente si sia divertita”.

Arriva poi una domanda che coglie di sorpresa il tecnico giallorosso sul possibile addio di Dybala: “Ha detto proprio così? Ah, ha detto ‘da contratto’.. magari, chi lo sa. Non so, c’è ancora una settimana prima di arrivare al derby. Dybala è stato bravissimo anche oggi, rientrava dopo tanto tempo e ci ha dato sicuramente qualità. Peccato non averlo avuto per così tanto tempo in questa stagione”.

Infine Gasperini ha ribadito quanto Dybala sia stato importante nella stagione giallorossa: “Paulo è stato bravissimo oggi, ci ha dato qualità. Peccato non averlo avuto per tanto tempo in questa stagione”.

Il retroscena sul rigore e l’elogio a Malen

Curioso è stato però anche il retroscena raccontato dal tecnico sul calcio di rigore decisivo. “Abbiamo mandato Dybala così tutti andavano addosso a lui per distrarlo, è una tecnica che usiamo. Poi ha dato la palla a Malen”.

Parole importanti anche per Donyell Malen, autore del penalty: “Parliamo di un ragazzo non molto espansivo ma che si è inserito benissimo nello spogliatoio. Ha sempre il viso sereno e ci tiene moltissimo a fare bene. Ci ha alzato molto il livello”.

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