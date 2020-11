Roma, Dzeko è guarito dal Covid-19: "Finalmente negativo"

Dopo la vittoria contro il Parma, la terza consecutiva in campionato a certificare l’ottimo momento di forma della Roma, Paulo Fonseca inizia la settimana che porterà alla partita contro il Napoli con un’altra bella notizia, la più attesa: Edin Dzeko torna a disposizioe, dopo essere guarito dal Covid-19.

Il centravanti e capitano giallorosso era positivo dallo scorso 6 novembre, quando aveva annunciato egli stesso la notizia.

Ora invece l’annuncio della negatività, con queste parole attraverso i propri canali social: “Finalmente negativo. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene”.

Difficile immaginarlo in campo in Europa League contro il Cluj, ma sicuramente Dzeko sarà pronto per il match di domenica sera contro in casa del Napoli.

OMNISPORT | 23-11-2020 13:14