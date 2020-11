Roma, Dzeko positivo al Coronavirus. Tre casi alla Lazio

L’attaccante della Roma Edin Dzeko è risultato positivo al Coronavirus. E’ stato lo stesso bomber bosniaco ad annunciarlo su Instagram, facendo sapere di non accusare sintomi particolari. Il giocatore giallorosso sarà costretto a saltare la partita di campionato contro il Genoa a Marassi, e la successiva convocazione per gli appuntamenti con la sua Nazionale.

Questo il comunicato del giocatore: “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma”.

Nuova tegola intanto per la Lazio: anche il nuovo laboratorio a cui si sono affidati i biancocelesti ha confermati tre casi di positività al Covid-19. I tre giocatori, di cui al mmomento i nomi non sono stati resi noti, saranno costretti a saltare il big match contro la Juventus, in programma domenica. Ora il laboratorio allerterà come da protocollo l’Asl dopo le diverse polemiche che sono seguite negli ultimi giorni sulla presunta positività di alcuni giocatori.

Alla seduta di oggi agli ordini di Simone Inzaghi erano assenti Strakosha, Vavro, Lazzari, Leiva, Escalante, Luis Alberto, Djavan Anderson e Immobile.

OMNISPORT | 06-11-2020 17:50