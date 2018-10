Roma, Dzeko verso il rinnovo

Contro il Viktoria Plzen, Dzeko è tornato a sorridere. Una tripletta d'autore per il bosniaco, nuovamente decisivo come tante volte nella scorsa stagione in Champions League. Ora si vocifera di un possibile prolungamento del suo contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2020.

Il 32enne Dzeko, in estate vicino alla cessione, potrebbe alluingare il suo accordo con il club giallorosso, spalmando i suoi quattro milioni di stipendio su più anni. Il bomber bosniaco è sempre più legato alla Roma.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 09:45