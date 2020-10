Roma, è saltato il ritorno di El Shaarawy

Stephan El Shaarawy non tornerà alla Roma. Secondo le indiscrezioni è saltata l’operazione per il rientro del Faraone in Italia dalla Cina. Due gli ostacoli principali: l’ingaggio, anche se l’ex Milan era disposto a ridurlo di molto, e le difficoltà nella cessione di Perotti al Fenerbache.

L’attaccante argentino aveva trovato l’accordo con i turchi, che però dal biennale offerto in un primo momento sono passati a proporre un contratto di una sola stagione, bloccando così tutto l’affare.

OMNISPORT | 05-10-2020 16:03