Roma e Torino hanno messo in cantiere uno scambio sul mercato.

Come rivela Tuttosport, i giallorossi hanno messo gli occhi sul granata Daniele Baselli: in cambio Cairo chiede Juan Jesus ed un conguaglio economico importante.

La trattativa prosegue e i due club ragionano: non sono da escludere novità come ad esempio l’inserimento di un’altra contropartita da parte di Monchi per convincere il Torino.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 11:40