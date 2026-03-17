Roma, El Aynaoui rapinato in casa come Baggio e Donnarumma: notte di terrore, rubati gioielli e Rolex

Ancora una volta calciatori nel mirino dei banditi: in sei, col volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell'abitazione del marocchino in zona Castel Fusano

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Notte di terrore per il centrocampista della Roma Neil El Aynaoui, rapinato in casa da sei uomini armati. Ancora un calciatore nel mirino dei banditi: nel recente passato è capitato anche ad altre stelle come Roberto Baggio e Gigio Donnarumma, vittime di veri e propri raid mentre si trovavano nelle loro abitazioni. Ingente il bottino trafugato dalla banda, sulle cui tracce vi è la polizia.

Roma, che paura per El Aynaoui: rapinato in casa

In base alle prime indiscrezioni emerse, nella notte – quando le lancette dell’orologio segnavano più o meno le 3:00 – sei uomini con volti coperti da passamontagna e armati di pistola hanno fatto irruzione nella sua abitazione in zona Castel Fusano, forzando una finestra nel salone.

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Da quanto si è appreso, El Aynaoui, acquistato la scorsa estate dal Lens per una cifra complessivo di 25 milioni di euro, sarebbe stato sequestrato in una stanza con la madre, la fidanzata, il fratello e la sua compagna. Sono stati attimi di interminabile terrore per il giocatore della Roma.

Banditi via con un ingente bottino

Messe fuori causa le vittime, i malviventi hanno avuto campo libero per fare razzia di gioielli e borse griffate. Ed è stato rubato anche un Rolex. In base a una prima stima, pare che la banda sia riuscita a scappare con un bottino totale dal valore di circa 10mila euro.

Sulla vicenda sta indagando ora la Squadra Mobile della polizia, alla ricerca di elementi utili per provare a risalire ai responsabili della rapina nel più breve tempo possibile.

Calciatori nel mirino: i precedenti di Baggio e Donnarumma

Il 24enne centrocampista marocchino della Roma, che alla sua prima stagione in giallorosso ha fin qui totalizzato 26 presenze tra Serie A ed Europa League perdendo in maniera drammatica la finale della Coppa d’Africa disputata in casa contro il Senegal, è solo l’ultimo calciatore a essere stato rapinato in casa.

Esperienze simili hanno vissuto sulla propria pelle anche Roberto Baggio, vittima di un raid nella sua abitazione di Altavilla Vicentina durante Italia-Spagna degli Europei del 2024, e il capitano della Nazionale Gigio Donnarumma, che, nel luglio 2023, fu legato e derubato di beni per un valore di 500mila euro mentre si trovava nella sua casa di Parigi con la compagna Alessia Elefante.

Le prime parole del calciatore dopo la rapina

Intercettato dai cronisti prima di raggiungere Trigoria per l’allenamento, El Aynaoui ha raccontato quei drammatici “momenti di paura. Ci siamo spaventati, ma ora stiamo bene”. Nessuna delle vittima ha avuto bisogno di essere soccorsa in ospedale.