Roma, El Shaarawy annuncia il suo futuro

Stephan El Shaarawy non lascia la Roma. Nonostante le voci che si accavallano sul suo futuro (l'ultima riguarda il Torino), il Faraone dal ritiro di San Diego fa sapere che non si sposterà dalla Capitale.

"Sono sempre stato sereno su questo, quando c'era da dire qualcosa l'ho sempre fatto in maniera serena. So quello che vuole la società e la società sa quello che voglio io. Queste voci non sono mai state un problema, sono sempre stato contento di stare alla Roma, mi trovo bene e il mio futuro è qui", ha spiegato l'italoegiziano, che è alla Roma dal gennaio del 2016.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 11:40