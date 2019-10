Roma, esplode la polemica Var. Tris Atalanta, Lazio pari show

Pareggiano le romane, vince l’Atalanta nelle partite del pomeriggio della settima giornata di serie A. La Roma non va oltre l’1-1 all’Olimpico contro il Cagliari, e sale a quota 12 punti in classifica. Bufera per il gol vittoria annullato a Kalinic nei minuti di recupero dal Var.

Botta e risposta nel primo tempo: gli ospiti passano in vantaggio grazie a un rigore di Joao Pedro assegnato dal Var, cinque minuti dopo i giallorossi pareggiano grazie all’autorete di Ceppitelli su cross di Kluivert. Infortunio al ginocchio per Diawara, si teme un’altra rottura del crociato. Nella ripresa la Roma ci prova più volte con Zaniolo e Dzeko, ma Olsen para tutto. Al 90′ il neo entrato Kalinic segna la rete della vittoria, su assist di Dzeko: ma il gol viene annullato alcuni minuti dopo tra le proteste dal Var per spinta su Pisacane, che peraltro infortunato è costretto a uscire in barella. Fonseca espulso per proteste dalla panchina.

Pareggio spettacolare tra Bologna e Lazio. Le reti tutte nel primo tempo, rossoblu due volte in vantaggio con Krejci e Palacio, e due volte raggiunti da Immobile (doppietta). Nella ripresa un’espulsione per parte (Medel e Leiva) e il risultato non cambia più nonostante le diverse occasioni. Nel finale Bologna fortunato, Correa colpisce la traversa su calcio di rigore.

Giornata più agevole invece per l’Atalanta, ormai big conclamata del campionato, che liquida il Lecce con tre gol (Zapata, Gomez, Gosens) e centra la quarta vittoria su cinque partite, salendo a 16 punti, a ridosso delle prime della classe, Inter e Juventus.

Serie A, i risultati delle 15

Atalanta-Lecce 3-1

35′ Zapata (A), 40 Gomez (A), 56′ Gosens (A), 86′ Lucioni (L)

Bologna-Lazio 2-2

21′ Krejci (B), 23′ Immobile (L), 31′ Palacio (B), 40 Immobile (L)

Roma-Cagliari 1-1

26′ rig. Joao Pedro (C), 31′ aut. Ceppitelli (C)

SPORTAL.IT | 06-10-2019 17:14