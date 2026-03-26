Roma: tensione tra Gasperini e Friedkin alimentata dal fair play finanziario, Inter e Juve si fionderanno su due big

Il rispetto del settlement agreement con l’Uefa porterà il club a dover cedere almeno un pezzo pregiato e potrebbe aggravare i contrasti tra l’allenatore e la dirigenza

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Che si qualifichi o no per la prossima Champions League, a fine stagione la Roma sarà chiamata a fare cassa cedendo uno dei suoi big per rispettare il fair play finanziario: Inter e Juventus potrebbero approfittarne e l’addio di un pilastro della squadra potrebbe acuire le tensioni tra Gian Piero Gasperini e la società dei Friedkin.

Roma, gli obblighi del fair play finanziario

La qualificazione alla prossima Champions League porterebbe alla Roma risorse fondamentali, che però incideranno sul bilancio futuro del club. Ma il club giallorosso ha bisogno di fare cassa subito, entro il 30 giugno, per poter rispettare i paletti fissati dal fair play finanziario. In poche parole, la Roma sarà chiamata a cedere uno dei suoi giocatori chiave per poter rientrare nel settlement agreement con l’Uefa. Ma quali sono i pezzi pregiati a cui la Roma potrebbe essere costretta a rinunciare?

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Koné e Svilar nel mirino di Inter e Juventus

L’indiziato numero uno per l’addio è Manu Koné, centrocampista su cui già la scorsa estate si era fiondata l’Inter. La Roma non è intenzionata a fare sconti, ma con un’offerta attorno ai 40 milioni sarebbe difficile dire di no alla cessione del centrocampista francese. Ma secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport della situazione della Roma potrebbe approfittare anche la Juventus, che da tempo ha inserito Mile Svilar tra le soluzioni preferite al problema portiere: la valutazione del numero uno serbo si aggira attualmente attorno ai 35 milioni.

Nella lista dei possibili partenti, però, ci sono anche altri giallorossi: Evan N’Dicka ha estimatori sparsi in tutta Europa e dal suo addio la Roma potrebbe ricavare almeno 30-35 milioni di euro. Situazione simile, infine, per Wesley.

Le tensioni tra Gasperini e il club

Al di là dei problemi sul piano tecnico che la cessione di un big potrà comportare – non sarà facile sostituire nessuno dei giocatori citati – il rispetto dei parametri del fair play finanziario potrebbe contribuire anche ad esasperare le tensioni tra Gian Piero Gasperini e la società dei Friedkin, in particolare con il d.s. Ricky Massara – il rapporto tra i due non è mai decollato – e anche con Claudio Ranieri.

Gasperini sapeva del settlement agreement al momento della firma con la Roma, un anno fa, ma nonostante ciò durante l’anno s’è ripetutamente lamentato del mercato portato avanti dalla Roma. Lamentele che sono destinate a continuare e probabilmente a intensificarsi nel momento in cui i giallorossi diranno addio a uno dei propri pilastri.