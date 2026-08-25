Roma-Fiorentina, moviola: il Var è scomparso ormai, decide solo l’arbitro e sbaglia. Quante polemiche, cosa è successo

La prova dell’arbitro Marcenaro all’Olimpico nel posticipo della prima giornata di serie A analizzata al microscopio dall’esperto di Dazn Luca Marelli, 4 gli ammoniti

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E’ in linea con le nuove direttive chieste da Orsato ma lascia qualche perplessità egualmente la prova di Marcenaro all’Olimpico nel posticipo di A, anche il Var Abisso ha le sue responsabilità. Vediamo cosa è successo.

Roma-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. In avvio la Roma chiede un rigore per un braccio in area di Fagioli su cross di Dybala, l’arbitro lascia giocare, il Var tace. Al 21′ Dybala crossa per la testa di Ndicka, che fa la sponda per Hermoso, lo spagnolo mette in porta ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Il rapido check del Var conferma la posizione irregolare. Al 28′ Dybala serve Malen che con una prodezza batte De Gea in uscita portando in vantaggio i giallorossi.

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Le proteste dei viola

A inizio azione però il recupero palla della squadra di Gasperini è ‘macchiato’ da un intervento ruvido di Hermoso, intervenuto con il braccio largo su Mastantuono, che lamenta un colpo al volto. I replay certificano la manata dello spagnolo, giudicata però troppo lieve dall’arbitro per annullare la rete. Il Var ancora una volta non interviene. Al 30′ ammonito Fagioli per aver fermato fallosamente Dybala. Al 34′ graziato Ranieri Ranieri, che colpisce Lulli già scappato via. Al 39′ giallo per Hermoso che commette fallo su Mastantuono prima della linea di metà campo. Al 49′ giallo a Konè per una trattenuta ai danni di Mastantuono poco sulla trequarti difensiva. Al 61′ ammonito Pellegrino per un fallo su Dybala. Dopo il recupero finisce 4-0 per la Roma.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è Luca Marelli. L’esperto di Dazn si sofferma sul primo gol giallorosso: “Bisogna considerare l’APP, l’attacking possession phase, nata proprio da quel contrasto tra Hermoso e Mastantuono. C’è stata un’infrazione da parte di Hermoso, ma probabilmente non sono intervenuti perché il contatto è stato valutato dall’arbitro ed era comunque molto lontano dall’altra porta. Non è una situazione semplice come non è semplice valutare queste circostanze. Il possesso era già della Roma, anche se questo conta abbastanza poco. Un contatto negligente, ma il fallo c’è e l’azione ne è viziata. Sarebbe stato meglio consentire a Marcenaro di rivedere quel contatto e valutare in prima persona. Per me qui il fallo c’è”

Chi è l’arbitro Marcenaro

Matteo Marcenaro è al suo sesto anno come arbitro di Serie A e due stagioni è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. Ultima gara diretta in A Roma-Atalanta

I precedenti con le due squadre

Marcenaro aveva diretto i giallorossi in 7 occasioni: 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L’ultima partita della Roma arbitrata da Mercenaro risaliva alla scorsa stagione, nella 33a giornata di Serie A, contro l’Atalanta (1-1). Prima dell’ultimo precedente con l’Atalanta, i viola invece contavano 4 vittorie e 2 sconfitte in 6 gare dirette dall’arbitro della sezione di Genova. L’ultimo incrocio è stato Atalanta-Fiorentina 2-0, nella 13a giornata della Serie A 2025-26.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e C.Rossi con Fabbri IV uomo, Abisso al Var e Giua all’Avari, l’arbitro del match ha ammonito Fagioli, Hermoso, Konè, Pellegrino.