Roma flop: solo pari con il Genoa, Champions a -3

Genoa-Roma 1-1 rappresenta una colossale occasione sprecata per i giallorossi, che a Marassi si portano in vantaggio nel finale di una partita complicata grazie a Stephan El Shaarawy, ma subiscono il beffardo pareggio al 90′. In questo modo, d’incanto, la Roma si ritrova il quarto posto dell’Atalanta distante3 punti invece che solo 1. E la corsa alla Champions League che conta diventa ora più difficile.

Chi parte con il piede giusto è il Genoa. Già dopo appena 4 minuti arriva un gran tiro a giro da parte di Miguel Veloso, di poco a lato. Il portoghese si ripete al quarto d’ora, ma ancora una volta non inquadra la porta. E un minuto dopo lo imita Kouamé, con gran destro da posizione defilata che sorvola la traversa.

La partita rimane bella e avvincente, con la Roma che finalmente alza la testa al 19′ e proprio di testa Fazio costringe al miracolo Radu su calcio d’angolo. Ma il Genoa non si lascia spaventare e torna all’attacco, con Lapadula che per poco non va in gol con un rasoterra molto insidioso. Altro botta e risposta dopo la mezz’ora, con Dzeko che incorna su cross di Kolarov ma non trova la porta, e un minuto dopo un altro colpo di testa di Lapadula sfiora la traversa. Prima dell’intervallo è quindi Florenzi a far trattenere il fiato a Marassi, con una gran girata su servizio di Florenzi e palla nuovamente sul fondo. Clamoroso, però, è l’errore di Romero che nei minuti di recupero manca il gol a un passo dalla porta.

Dopo un primo tempo pieno di emozioni, la ripresa non tradisce le attese: al 57′ Zaniolo punta la porta e costringe Radu a un altro miracolo. Quindi la sfida si innervosisce, con le squadre scomposte, tanti errori e una Roma che non riesce più a sfondare. Ranieri si gioca le carte Schick e Kluivert, ma chi riesce a sbloccare il punteggio è il classico ex: Stephan El Shaarawy. Proprio il Faraone all’82′ sfrutta nel migliore dei modi una spizzata di testa di Dzeko e di sinistro porta in vantaggio i giallorossi. Il quarto posto e la Champions tornano quindi nel mirino di Ranieri e i suoi, ma dura solo per 8 minuti: al 90′, infatti, arriva il colpo di testa di Romero, colpevolmente dimenticato dai centrali giallorossi, che coglie alla sprovvista anche un Mirante che nell’occasione non è certo impeccabile. Nel finale è quindi Mirante a evitare il disastro, parando al 96′ un rigore a Sanabria, che lui stesso aveva steso in area.

Per la Champions, insomma, questa Roma dovrà ancora sudare.

SPORTAL.IT | 05-05-2019 20:10