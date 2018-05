Juventus e Inter sono sulle sue tracce, ma secondo le ultime voci Alessandro Florenzi sarebbe pronto a prolungare il suo contratto con la Roma.

L'esterno giallorosso, in scadenza a giugno 2019, non vuole mettere in difficoltà il club con una eventuale partenza a parametro zero la prossima stagione e potrebbe rinnovare a breve. Lo riporta Sportmediaset.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 09:05