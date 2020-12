Roma, Fonseca: "Abbiamo commesso errori che non dovevamo fare”

Al termine della partita, il tecnico dei giallorossi, Paolo Fonseca ha analizzato la sconfitta per 3 a 1 contro il CSKA Sofia.

Prestazione non di certo brillante per i suoi che comunque avevano in tasca la qualificazione ai sedicesimi. Ai microfoni di Sky l’allenatore ha spiegato: “Abbiamo avuto un po’ di inconvenienti prima del match, il CSKA Sofia è stato molto efficace, hanno segnato su nostri errori. Hanno difeso in maniera molto compatta, abbiamo commesso errori che non dovevamo fare”.

Su quelle che possono essere le prospettive future nella competizione non nasconde la voglia di avanzare il più possibile: “Vogliamo andare avanti il più possibile, attendiamo il sorteggio. Sono tutte squadre forti”.

In ottica campionato aggiunge: “Pellegrini si è allenato bene, così come Veretout. Loro due potrebbero giocare, Mancini non penso possa farcela”.

OMNISPORT | 10-12-2020 21:44