Roma, Fonseca accoglie Tiago Pinto

Raggiunta la qualificazione anticipata ai sedicesimi di Europa League grazie alla quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa, la Roma si appresta ad affrontare il Napoli in una partita che dirà molto sulle reali ambizioni dei giallorossi in Serie A.

Intanto in società si è registrato l’arrivo di Tiago Pinto, nuovo responsabile dell’area tecnica. Una figura a lungo caldeggiata dall’allenatore Paulo Fonseca che, pur essendo portoghese come Pinto, ha dichiarato di non conoscere l’ex dirigente del Benfica.

Il benvenuto di Fonseca a Tiago nell’intervista al canale YouTube ‘Quarantena da Bola’ è però caloroso: “Non ho avuto ancora il privilegio di parlare con Tiago Pinto, ma sono ovviamente contento per il suo arrivo. Ho soprattutto capito che è un grande professionista, in tanti me lo hanno confermato, tante persone che hanno lavorato con lui ne danno un giudizio positivo”.

“Sono felice che sarà alla Roma, penso che il presidente e i nuovi proprietari abbiano preso una decisione giusta nel momento in cui è stato scelto. Ho imparato tanto da altri allenatori, lavorando in contesti diversi, ma poi mi fido soprattutto delle mie idee. Sono sicuro che anche Tiago la pensa così”.

OMNISPORT | 27-11-2020 15:07