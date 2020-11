Roma, Fonseca aggiorna su Pastore

Dopo il deludente pareggio in casa contro il Cska Sofia, la Roma tocca il giro di boa del gruppo A di Europa League ancora in casa contro il Cluj.

Un successo avvicinerebbe il passaggio del turno. Il tecnico Paulo Fonseca in conferenza stampa non si è sbilanciato sul possibile turnover, anticipando un illustre e imminente ritorno:

“Mi aspettavo quello che Pedro sta facendo, vedremo se giocherà ma penso possa. È vero che le ha giocate quasi tutte, ma dobbiamo fare questa gestione tra lui e Mkhitaryan. Vedremo se sarà titolare, come Mayoral. Smalling non giocherà dall’inizio. Pastore tornerà la prossima settimana, vedremo come sta e che tipo di lavoro dovrà fare. E’ importante che possa essere di nuovo con noi”.

Il tecnico portoghese ha poi espresso tutta la propria preoccupazione per la pandemia di Coronavirus: “Sì, sono preoccupato. Noi qui alla Roma siamo molto rigorosi, facciamo test quasi tutti i giorni e controlliamo la situazione. So che nelle nazionali si fa lo stesso, ma è normale che lo sia perché arrivano giocatori da diversi paesi e continenti. Speriamo non succeda nulla”.

OMNISPORT | 04-11-2020 18:14