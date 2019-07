Roma, Fonseca avverte Dzeko e Zaniolo

Il nuovo allenatore della Roma Paulo Fonseca si è presentato ai tifosi giallorossi: "Sono molto felice di essere qui, sono motivato nel poter lavorare in questa città e con questa squadra. Non sarà la mia Roma, ma la Roma di tutti. Siamo molto motivati per costruire una squadra ambiziosa e che renda orgogliosi i nostri tifosi".

Sul possibile arrivo di Higuain: "Sono in sintonia con Petrachi, poi non è mia intenzione parlare di giocatori di altre squadre. Se Higuain verrà da noi, avrò il piacere di parlarne".

Le situazioni di Dzeko e Zaniolo: "Non ho parlato con Edin, ma voglio che resti alla Roma chi è felice di farlo. Voglio giocatori dediti alla causa e motivati a lottare per questo club. Zaniolo? Ha un grande talento e noi ci crediamo molto, ma deve dimostrare in allenamento di merirare questa maglia. La squadra ha talento, ma voglio giocatori pronti a sacrificarsi mettendo gli interessi della squadra davanti a tutto".

SPORTAL.IT | 08-07-2019 16:30