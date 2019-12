Roma, Fonseca dice no a Petagna

Andrea Petagna è divenuto uomo mercato in queste settimane che precedono l'apertura della finestra di gennaio. E per il possente centravanti della Spal si è parlato per esempio di Inter e Roma, anche se una delle due opzioni sembra già pronta a tramontare.

Si tratta di quella giallorossa, come confermato da Paulo Fonseca in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport': "Petagna è un ottimo giocatore, ma non è adatto al mio modo di giocare", sono state le sue parole.

E sul potenziale calciomercato della Roma, le sue parole sono altrettanto chiare: "Se ci saranno rinforzi, dovranno essere mirati a migliorare la rosa e arriveranno in caso di partenze di altri giocatori".

SPORTAL.IT | 28-12-2019 11:09