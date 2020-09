Roma, Fonseca: "Dzeko motivato, bugie su di lui"

Messo alle spalle il clamoroso ‘Caso Diawara’ e la conseguente sconfitta per 3-0 subita a tavolino contro il Verona, la Roma si appresta a sfidare, nel secondo turno di campionato, la Juventus di Andrea Pirlo.

Le due squadre si affronteranno domenica sera all’Olimpico e Paulo Fonseca, come di consueto, ha presentato la sfida in conferenza stampa. Ma, al contrario del solito, ha stranamente annunciato direttamente la formazione che affronterà la Juventus. “Ho parlato con Dzeko, è molto motivato ed è pronto per giocare domani. Vi dico direttamente tutta la formazione: Mirante, Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. E ci tengo a precisare una cosa, non è vedo che Edin si è rifiutato di entrare contro il Verona”.

Sempre su alcune possibile scelte di formazioni, Paulo Fonseca ha fugato ogni dubbio. “Mkhitaryan mi è piaciuto come centravanti, ma c’è Dzeko e quindi non ha senso rimetterlo lì. Se abbiamo bisogno può farlo, ma il nostro attaccante è Edin. Bruno Peres ha iniziato a lavorare con noi, non è pronto per giocare dal 1′. Karsdorp ha fatto individuale ieri, non è pronto”.

Poi l’allenatore della Roma parla anche del rapporto con la società, sempre molto importante come argomento nella Capitale. “Da quando sono arrivati parlo tutti i giorni con i Friedkin, siamo tutti insieme a lavorare per fare una squadra più forte. L’obiettivo è fare meglio rispetto alla scorsa stagione”.

Ed infine, sulla partita contro la Juventus, Fonseca chiude così la conferenza stampa. “Non cambieremo la nostra identità perché giochiamo con la Juve. Vogliamo pressare molto e alto, ma dobbiamo essere equilibrati. Loro hanno delle differenze rispetto allo scorso anno, un allenatore giovane con idee nuove. La Juventus pressa molto, principalmente sulle fasce, è una squadra molto dinamica”.

