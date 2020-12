Roma, Fonseca: "Farò qualche cambio"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari, tornando sul ko contro l’Atalanta: “Farò qualche cambio per domani, abbiamo giocato tante partite e voglio mettere forze fresche per vincere. Vediamo domani ma qualcuno tra Calafiori, Kumbulla e Villar giocherà. Pedro non ha nessun problema fisico e domani giocherà”.

Le difficoltà di Smalling: “E’ normale che Chris non sia al meglio adesso, è tornato da poco. Sta migliorando. In questa questione della difesa a 3 con Smalling non è vero che non vada bene. Ha giocato tante volte li e anche bene”.

Sul ko di Bergamo: “Quando non vinciamo qui siamo sempre di cattivo umore. Lavoriamo insieme per vincere la partita”

OMNISPORT | 22-12-2020 13:50