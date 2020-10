Roma, Fonseca: "Importante vincere al debutto"

Prima uscita e prima vittoria per la Roma nell’edizione 2020/2021 dell’Europa League. La compagine giallorossa, pur soffrendo, è riuscita a Berna ad imporsi per 2-1 in rimonta contro lo Young Boys.

Paulo Fonseca, parlando ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, ha spiegato perché ha inizialmente proposto una formazione sperimentale. “Quello che conta e avere fiducia in tutti i giocatori. Non è facile giocare su un campo come questo, visto che lo Young Boys ha vinto le ultime quindici partite. E’ stata dura, ma qui anche la Juventus ha perso due anni fa”.

Il cammino nel girone sembra essersi fatto in discesa. “Mancano ancora molte partite, adesso pensiamo solo al Milan. E’ per questo che abbiamo fatto riposare alcuni giocatori. Abbiamo rischiato, ma alla fine riuscire a vincere al debutto è sempre importante”.

A Berna hanno convinto sia Spinazzola che Pau Lopez. “Leonardo sta molto bene ed è in un grande momento, parliamo di un giocatore importante per la squadra. In campo c’erano diversi ragazzi come Juan Jesus e Fazio che non giocavano da tempo e sono contento del fatto che abbiano bene”.

