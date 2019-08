Roma, Fonseca pensa già al derby

La Roma ha esordito con un pareggio, casalingo, contro il Genoa. Fonseca non si perde d'animo e guarda alla prossima, delicatissima, sfida, ovvero il derby: "Questo risultato non ci toglie fiducia, mi piacerebbe dare una gioia ai tifosi della Roma, so quanto sia importante per loro".

Il tecnico giallorosso sottolinea il valore dei biancocelesti: "Per me sarà il primo derby. La Lazio è una squadra fortissima, cercheremo di preparare la partita nel migliore dei modi”, conclude Fonseca. Appuntamento al derby.

SPORTAL.IT | 26-08-2019 07:51