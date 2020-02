Roma: Fonseca replica a Petrachi

"Sono concentrato solo sulla partita e non voglio commentare le parole del ds. Non c'è alcun problema e alcuna divisione. Lavoriamo per fare una buona partita" ha risposto così Fonseca in conferenza stampa alla domanda riguardante le parole di Petrachi ("Dobbiamo metterci più umiltà").

Il tecnico portoghese ha poi parlato dell'Atalanta, prossimo avversario dei giallorossi: "Sarà difficile. Loro sono una grande squadra e aggressiva in fase difensiva, ma anche con qualità. Hanno grandi giocatori e un grande allenatore. E' una delle partite più difficili che abbiamo".

"Per giocare nella mia squadra bisogna avere coraggio – ha detto Fonseca -. Questa squadra lo ha quasi sempre avuto anche quando abbiamo perso. Con la Juventus abbiamo preso due gol in 8 minuti. Penso che abbiamo accusato molto il risultato della gara con il Sassuolo. Ora lasciamo l'iniziativa agli avversari e non giochiamo con tranquillità".

SPORTAL.IT | 14-02-2020 14:09