Roma, Fonseca senza Dzeko e Smalling

Un recupero e un’assenza pesante per la Roma che domani ospita il Parma nell’ottava giornata di Serie A. Chris Smalling, alle prese con un’intossicazione alimentare, non sarà della gara.

A confermarlo durante la conferenza stampa della vigilia è stato il tecnico Paulo Fonseca, che invece potrà nuovamente contare su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha superato il coronavirus. “Lorenzo non è al meglio, ma sarà convocato. Smalling non è pronto, non ci sarà domani”.

Niente da fare per Edin Dzeko, che ancora non si è negativizzato: al suo posto giocherà ancora Borja Mayoral. “Mkhitaryan gioca bene come punta, ma domani ci sarà Mayoral in campo”.

Infine riguardo alla formazione anti-Parma il tecnico conferma la presenza di Vilar a centrocampo, mentre non si sbilancia sull’utilizzo della difesa a tre.

OMNISPORT | 21-11-2020 13:56