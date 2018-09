Roma, Francesco Totti tuona: "Ecco cosa serve per vincere"

L'ex capitano della Roma Francesco Totti, a pochi giorni dal suo compleanno e dall'uscita della sua autobiografia, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in un'intervista al Venerdì di Repubblica.

"Per vincere ho sempre detto che servono i campioni. Speravo che venissero Ronaldo, Ibrahimovic, i più forti del mondo. Non solo davanti, ma anche difensori o centrocampisti. Purtroppo avevamo un limite, le poche possibilità economiche per spendere per questi campioni. Io ho cercato veramente di portare gente impensabile a Roma".

L'ex Pupone ha rivelato anche un retroscena su Antonio Cassano: "Quando è arrivato andavamo a cena ai ristoranti, eravamo tavolate di 7-8 persone. Era seduto ad un altro tavolo, alla fine ti alzavi ed aveva già pagato lui. Pagava per persone che non conosceva perché c’ero io. Una volta, due, tre… Alla terza gli ho detto che così non mi andava bene. Era proprio così, di indole. Adesso un po' meno perché la moglie 'je mena'".

Totti fa poi un confronto tra gli spogliatoi del passato e quelli attuali: "Io ero come i calciatori, li conosco bene, conosco il linguaggio segreto fatto di occhiate, mezze parole e cerco di rendermi utile. Adesso si parla quasi solo inglese, se non lo sai non capisci un cazzo. E così si fa meno gruppo: in ritiro, rientrato dal campo, ognuno si isola in camera sua col telefonino… A navigare, a mandare messaggi".

La Roma arriva da una pesantissima sconfitta a Madrid contro il Real. Monchi nel dopo partita ha commentato così le difficoltà dei capitolini: "Se cercate un responsabile ce lo avete qui, davanti a voi. In una stagione succedono cose così, abbiamo vissuto una situazione simile lo scorso anno a dicembre, la differenza è che ora sta succedendo prima. Sono fiducioso e confido al 100% in Di Francesco perché è un grandissimo allenatore. Faccio il ds e se sono qui non è perché ho vinto un sorteggio o alla lotteria. Non ho paura di niente. Quando le cose si fanno più difficili io sono più forte. Ho voglia di lavorare oggi più di ieri, sono convinto che troveremo la strada giusta. Se dobbiamo trovare o cercare un responsabile è qui davanti a voi. Io prendo tutto, ho le spalle grandi".

SPORTAL.IT | 20-09-2018 13:00