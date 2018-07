Roma, frenata per N'Zonzi

Steven N'Zonzi sembrava essere vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma, ma nelle ultime ore c'è stata una brusca frenata nelle trattative.

Il Siviglia aveva già accettato di lasciare partire il centrocampista francese per circa 25 milioni di euro, ma il giocatore non sarebbe per nulla soddisfatto dell'offerta contrattuale del club giallorosso.

Il neo Campione del Mondo avrebbe infatti richiesto 4,5 milioni di euro di ingaggio a stagione, decisamente troppi per la società capitolina.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 14:00