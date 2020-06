Roma, Friedkin è pronto a rilanciare

Una nuova proposta, per fugare i dubbi di James Pallotta e coronare il sogno di diventare il proprietario della Roma.

Sarebbe questo, secondo quanto riportato da 'Milano Finanza', il piano di Dan Friedkin dopo che la negoziazione per il passaggio di proprietà del club giallorosso è stato stoppato dal no dell'attuale presidente all'offerta presentata.

Per superare l’ostacolo ‘seller financing’, il cosiddetto "Finanziamento del venditore" con cui Pallotta ha criticato il connazionale, Friedkin non ha intenzione di ritoccare verso l'alto la propria offerta di circa 580 milioni, con un’iniezione di 90 milioni da utilizzare come aumento di capitale riservato, bensì di sorprendere la controparte pagando tutto e subito.

Chissà se Pallotta accetterà e soprattutto deciderà di risedersi al tavolo della trattativa.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 17:52