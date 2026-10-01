Roma, Friedkin incontra Ceferin per le violazioni del Fair Play Finanziario: cosa rischiano i giallorossi e il pericolo per Gasperini  

Il patron ha assicurato al presidente della Uefa che il club manterrà i propri impegni, ma le sanzioni in arrivo potrebbero condizionare il futuro dei giallorossi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sanzioni Uefa in arrivo per la Roma dopo la scelta del club di sforare i parametri del Fair Play Finanziario per sostenere il mercato voluto da Gian Piero Gasperini in estate: il patron Dan Friedkin ha incontrato Aleksander Ceferin per cercare di limitare i danni, ma esiste il rischio di una punizione severa che può condizionare il futuro prossimo dei giallorossi.

Roma oltre il Fair Play Finanziario

In estate la Roma ha preso una scelta rischiosa ma consapevole decidendo di sforare i parametri del settlement agreement con l’Uefa per rafforzare la squadra da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. D’altra parte, il club giallorosso aveva appena ottenuto la qualificazione alla Champions League dopo 7 anni di assenza e dopo il 3° posto della scorsa serie A Gasp chiedeva rinforzi adeguati per rendere la Roma competitiva anche per lo scudetto. Quella scelta, però, ha portato a una violazione dei vincoli del Fair Play Finanziario di cui la federazione europea, adesso, chiederà conto.

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Sanzioni Uefa: cosa rischia la Roma

Per novembre, infatti, è atteso il parere del Club Financial Control Body della Uefa, organo che dovrà pronunciarsi sul mancato rispetto del settlement agreement da parte della Roma e che, salvo clamorose sorprese, fisserà una sanzione per il club giallorosso. La punizione massima prevista è l’esclusione dalle coppe per la stagione 2027/28, uno scenario che però dovrebbe essere evitato anche grazie all’azione diplomatica di Dan Friedkin.

Roma, Friedkin incontra Ceferin

Secondo quanto rivelato da La Repubblica, infatti, il patron della Roma ha incontrato il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin a Copenhagen, in occasione dell’assemblea dei club europei tenuta martedì. Il faccia a faccia è servito a Friedkin per rassicurare il numero uno dell’Uefa circa la volontà della Roma di rientrare nei parametri del settlement agreement e di rispettare poi le norme del Fair Play Finanziario: dopo il mercato pro-scudetto del 2025, il club ha promesso una gestione più oculata delle proprie risorse, contando anche sul fatto di centrare una nuova qualificazione alla Champions e di poter disporre, in futuro, anche degli introiti del nuovo stadio. Al momento, dunque, lo scenario che si profila per la Roma è quella di una multa salata – tra i 10 e i 15 milioni di euro – ma pur sempre solo una multa.

Roma, il pericolo per Gasperini

Come inciderà questa sanzione sul futuro prossimo della Roma? Il pericolo per Gasperini è che la punizione e l’attento monitoraggio dall’Uefa sulle mosse del club obblighino la dirigenza giallorossa a rinunciare a fare mercato a gennaio: il club ha già investito tutto il possibile in estate, Gasp dovrà dunque tirare fuori il massimo dall’organico di cui dispone attualmente, senza avanzare nuove richieste. Vedremo come il tecnico reagirà a una situazione del genere, soprattutto se a gennaio la Roma dovesse essere ancora seriamente in corsa per lo scudetto.