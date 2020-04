Roma, futuro di Dzeko in bilico

L’attaccante della Roma Edin Dzeko deve decidere nelle prossime settimane il suo futuro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la punta giallorossa ha tre opzioni: tagliarsi l’ingaggio di almeno il 15%; spalmare il contratto fino al 2023, allungandolo per un’altra stagione; o svincolarsi a parametro zero, o con una buonuscita, per liberare la Roma dal peso del suo ingaggio, ormai diventato insostenibile.

Secondo larosea il futuro del giocatore in caso di addio potrebbe essere negli Stati Uniti, in MLS, dove tanti club sembrano interessati al suo ingaggio.

SPORTAL.IT | 22-04-2020 11:44