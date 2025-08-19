Roma, futuro Dybala in dubbio: la moglie invita il Boca Juniors a farsi avanti e Gasperini pensa a Nico Gonzalez

Il discorso rinnovo della Joya è attualmente in standby. Intanto, la moglie allarma i tifosi con le sue dichiarazioni. E il tecnico giallorosso mette gli occhi sull'ex Fiorentina

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma sembra essere sempre più in bilico. L’assenza di un rinnovo contrattuale alimenta dubbi e possibili scenari di mercato. A rendere la situazione ancora più incerta sono state anche le dichiarazioni della moglie dell’attaccante, Oriana Sabatini, che durante la trasmissione televisiva sudamericana Sería Increíble ha accennato alla possibilità di un ritorno in Argentina, con esattezza al Boca Juniors.

Intanto, sul fronte giallorosso, il mercato offensivo non è ancora chiuso. Gasperini, alla ricerca di un ulteriore innesto in avanti, continua a monitorare diversi profili. La pista che porta a Jadon Sancho rimane aperta, ma complicata, motivo per cui il tecnico valuta anche alternative concrete: tra queste c’è il nome di Nico Gonzalez.

Le parole di Oriana Sabatini

Le parole di Oriana Sabatini hanno inevitabilmente riacceso le voci sul futuro di Dybala. La moglie dell’attaccante giallorosso ha commentato l’ipotesi di un ritorno in Argentina con la maglia del Boca Juniors: “Non dipende da me, devono prima chiamarlo”, ha dichiarato, per poi aggiungere, di fronte all’insistenza dei conduttori (tra cui il noto tifoso xeneize Eial Modavsky): “Ci vuole qualcosa di più di una semplice chiamata di Eial. Non si conoscono. Non verrà solo perché glielo dice lui, devono farsi sentire”. All’insistenza delle domande, Oriana parzialmente corretto il tiro: “Ovviamente devono chiamarlo, ma lui deve anche volerlo”.

Dybala-Roma, rinnovo in standby: la situazione

Le parole di Oriana inevitabilmente acceso l’immaginazione dei tifosi, ma che al momento non trovano riscontri concreti. Dybala non ha intenzione di lasciare la Roma, nonostante la questione rinnovo resti in sospeso. Il contratto della Joya scade nel 2026 e la società valuta un prolungamento di un ulteriore anno, utile anche a ridistribuire l’ingaggio da circa otto milioni a stagione, bonus compresi.

Inoltre, sarà anche necessaria una valutazione da parte del club giallorosso circa l’inserimento dell’argentino nel progetto di Gasperini, ponendo attenzione soprattutto sulla sua condizione fisica. L’attaccante ha infatti ritrovato il campo nell’amichevole con il Neom, dopo lo stop al tendine della gamba sinistra accusato ad aprile, ma la condizione non è ancora quella ideale.

La Roma valuta Nico Gonzalez

In casa Roma resta aperto il tema del secondo rinforzo offensivo richiesto da Gasperini. Dopo la chiusura dell’operazione Bailey dall’Aston Villa, l’attenzione si è concentrata su Sancho, in uscita dal Manchester United e seguito anche dal Besiktas. L’esterno inglese, però, ha respinto l’offerta giallorossa, preferendo un progetto con vetrina europea.

Sancho, dal canto suo, ha fatto sapere di voler attendere la chiusura dei mercati delle principali leghe europee, Serie A compresa, prima di prendere in considerazione opzioni come quella turca. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma resta da trovare un’intesa sui termini contrattuali, ostacolo che rende la trattativa tutt’altro che semplice con la Roma, decisa a voler insistere.

Per questo motivo Gasperini guarda anche ad alternative, e una delle più concrete porta a Nico Gonzalez. L’argentino, non considerato incedibile dalla Juve, viene valutato circa 30 milioni e l’Atletico Madrid, interessato nelle scorse settimane, ha rallentato di fronte alle richieste economiche. Una situazione che potrebbe favorire la Roma, con Gasperini che lo apprezza da tempo e che già lo aveva seguito ai tempi dell’Atalanta.