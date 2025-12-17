Roma, Gasperini "allontana" Dybala: Soulè è il titolare, le sirene del Boca Juniors sempre più forti

L'argentino sempre più ai margini del progetto tattico giallorosso, contro il Como è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti: l'ipotesi di un divorzio a giugno è sempre più concreta

Ogni allenatore ha il suo credo tattico, e di conseguenza i giocatori che meglio (o peggio) si adattano ad esso. Gian Piero Gasperini ha una precisa idea di calcio, che ha portato l’Atalanta nella nobiltà d’Italia e d’Europa, e ora sta cercando di intraprendere lo stesso percorso alla guida della Roma.

Roma, la mano di Gasperini

Presto per parlare di risultati, ma di sicuro la mano del tecnico si vede: particolarmente esemplificativa è stata l’ultima partita con il Como, in cui il mantra del pressing uomo su uomo è stato applicato fedelmente e ferocemente, riducendo all’impotenza la formazione lariana. Un lavoro enorme e dispendioso, che giocatori come Ferguson, Soulè, El Shaarawy e Pellegrini sono in grado di svolgere, per capacità atletiche e tecniche. Altrettanto non può dirsi per Paulo Dybala, al netto delle sue condizioni fisiche del momento.

Dybala ai margini della Roma

Il numero 21 giallorosso ha subito l’ultima lesione al bicipite femorale a novembre: è rientrato, ha messo in fila tre spezzoni di partita contro Napoli, Cagliari e Celtic, mentre con il Como è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Gasperini ha effettuato soltanto due cambi, uno dei quali ha riguardato El Shaarawy, entrato al posto di capitan Pellegrini. La sensazione è che ormai Mathias Soulè abbia superato la joya nelle gerarchie del tecnico giallorosso, che apprezza sia la tecnica che il dinamismo del giovane argentino. Un dinamismo che non è mai stato tra le caratteristiche principali di Dybala, che vede andare in archivio un 2025 in cui ha giocato soltanto quattro partite in cui è partito titolare senza essere mai sostituito. Poche, troppo poche.

I numeri di Dybala nel 2025

I numeri parlano chiaro: tredici presenze complessive tra Serie A ed Europa League (cinque volte da titolare), per un totale di 695 minuti, due gol a referto, una media minuti a partita di 53,5 minuti. Da gennaio 2025 fino ad oggi Dybala ha saltato 21 incontri ufficiali con la Roma, ultima volta da titolare in Europa League contro il Midtiylland il 27 novembre, sostituto da Bailey al 78′.

Dybala-Boca, voci dall’Argentina

E in Argentina, nel frattempo, sono tornate a circolare le voci di un passaggio al Boca Juniors, che vuole sfruttare l’amicizia con la Joya di Leandro Paredes, e lo sta corteggiando per trasferirsi alla Bombonera già nel corso del prossimo mercato di gennaio. Fin qui non sono pervenuti segnali dalla Roma in merito al contratto in scadenza dell’ex juventino, ma se il numero 21 dovesse effettivamente perdere il posto da titolare, le cose potrebbero cambiare. Per ora la priorità dell’argentino è chiara: intende restare alla Roma per tutta la stagione in corso, concentrandosi esclusivamente sul campo e sugli obiettivi della squadra di Gasperini.

Roma, le nuove gerarchie

Gasperini nel post-partita contro il Como ha certificato il ruolo di semplice riserva di Soulé nelle sue gerarchie: “In genere faccio tutti i cinque cambi, ma stasera era difficile andare a toccare qualcosa. Questo deve essere uno stimolo anche per Paulo che è un giocatore straordinario, quando sta bene e scatta, dribbla, tira, non c’è nessuno in Italia con la sua qualità. Magari può essere pronto per domenica per una partita anche da ex, vediamo come si allena…”.