Roma, Gasperini alza la voce anche in giallorosso: prima lite con i media

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Così anche Gian Piero Gasperini, neo tecnico della Roma, che subito ha iniziato a mettere i puntini sulle ‘i’ anche nel nuovo ambiente giallorosso. Dopo le famose sfuriate che per anni hanno condito l’atmosfera bergamasca, l’allenatore 67enne ha voluto mettere subito a tacere le indiscrezioni che lo vedrebbero ‘poco convinto’ di Artem Dovbyk. Dopo l’amichevole vinta 1-0 dalla Roma contro l’Everton, decisa da un gol di Soulé, Gasperini ha chiarito la propria posizione con un rimprovero alla stampa.
La ‘minaccia’ di Gasperini alla stampa
Esordisce così Gasperini nel post gara amichevole che spiega a tutti: “Ogni tanto leggo che a me non piace Dovbyk. Non scrivete mai queste cose perché non mi piace, non le dico, non ho mai detto niente del genere”.
Fiducia nel centravanti ucraino
E ancora il tecnico dei giallorossi ha spiegato che l’attaccante, ex Girona, deve ancora adattarsi ai meccanismi di gioco, ma che il suo giudizio è comunque positivo: “Dovbyk è stato fermo parecchio, atleticamente è in crescita si sta impegnando molto.”
Ed infine chiarisce Gasperini che ci tiene a non far trapelare interpretazioni errate: “A me piacciono tutti i giocatori della Roma, sono tutti ragazzi che si allenano benissimo e per me già questo è un segnale più che sufficiente”.
Gasperini sostiene il lavoro svolto dalla Roma
Se è vero che difende Dovbyk, Gasperini si aspetta però un’altra punta dalla Roma sul mercato e l’attenzione della proprietà: “Ieri abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà che era qua ed è stata molto positiva. Restano alcune settimane di mercato ma loro mi hanno detto cose importanti e spero vengano realizzate. Massara vuole realizzare in accordo con l’allenatore tutto quello che vuole la società”.